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Заведемо тисячі людей: добровольці займуть позиції ВСУ у випадку розведення військ. Фото: Главред

Заведемо тисячі людей: добровольці займуть позиції ВСУ у випадку розведення військ

8 жов 2019, 15:34
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Добровольці заявили про готовність зайняти позиції Збройних сил України у разі розведення військ на Донбасі. Таку заяву зробив заступник керівника Української добровольчої армії Андрій Гергерт.

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За його словами, добровольчі батальйони не збираються залишати передову навіть у тому випадку, якщо буде дано наказ про відведення військ президентом України Володимиром Зеленським. Про це він сказав в ефірі телеканалу ATR.

Там, де він відведе війська, ми зайдемо, заведемо тисячі осіб. Через «добровольців» пройшли близько 20 тисяч чоловік, тільки через мій підрозділ пройшло кілька тисяч, оголошена мобілізація повна, ми жодного метра української землі не віддамо, — додав він.

Крім того, Гергерт заявив про необхідність зустрічі з Зеленським. Він вважає, що як тільки це станеться, в України почнуться «переможні процеси в цій війні».

Нагадаємо, Андрій Загороднюк, міністр оборони України, назвав умову, при якій почнеться заплановане розведення сил на Донбасі в районі Петровського і Золотого. За його словами, в даний момент для цього немає можливості.


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