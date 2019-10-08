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Микитась вніс заставу 5,5 млн грн, на нього наділи електронний браслет. Фото: Facebook

Микитась вніс заставу 5,5 млн грн, на нього наділи електронний браслет

8 жов 2019, 15:01
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Максим Микитась, колишній депутат Верховної Ради і екс-глава будівельної корпорації «Укрбуд», вніс заставу в 5,5 млн грн.

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Сьогодні про це повідомило агентство «Українські Новини» з посиланням на джерело в Національному антикорупційному бюро.

За даними співрозмовника агентства, на Микитася наділи електронний браслет контролю. Крім того, колишнього народного депутата змусили здати свій закордонний паспорт.

Як відомо, в Україні Микитася підозрюють у привласненні 82 млн грн державних коштів під час обміну квартир для військових Національної гвардії.

Нагадаємо, що 4 жовтня суд обрав запобіжний захід для екс-нардепа у виді застави у сумі 5,5 млн грн. Окрім того, за першим викликом підозрюваний зобов’язаний з’являтися до поліції. Також йому заборонено залишати місце проживання і спілкуватися з іншими фігурантами справи.​


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