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Микитась внес залог 5,5 млн грн, на него надели электронный браслет. Фото: Facebook

Микитась внес залог 5,5 млн грн, на него надели электронный браслет

8 окт 2019, 15:01
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Максим Микитась, бывший депутат Верховной Рады и экс-глава строительной корпорации «Укрбуд», внес залог в 5,5 млн грн.

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Сегодня об этом сообщило агентство «Українскі Новини» со ссылкой на источник в Национальном антикоррупционном бюро.

По данным собеседника агентства, на Микитася надели электронный браслет контроля. Кроме того, бывшего народного депутата заставили сдать свой загранпаспорт.

Как известно, в Украине Микитася подозревают в присвоении 82 млн грн государственных средств при обмене квартир для военных Национальной гвардии.

Напомним, что 4 октября суд избрал меру пресечения для экс-нардепа в виде залога в сумме 5,5 млн грн. Кроме того, по первому вызову подозреваемый обязан появляться в полицию. Также ему запрещено покидать место жительства и общаться с другими фигурантами дела.​


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