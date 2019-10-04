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Суд избрал меру пресечения экс-нардепу Микитасю, подозреваемому в хищении 81 млн грн. Фото: Лига

Суд избрал меру пресечения экс-нардепу Микитасю, подозреваемому в хищении 81 млн грн

4 окт 2019, 20:24
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Максиму Микитасю, бывшему народному депутату от группы «Воля народа», суд избрал меру пресечения в видео залога в сумме 5,5 млн грн.

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Как сегодня сообщили в Центре противодействия коррупции, после того, как Микитась внесет залог, он должен носить электронный браслет.

Кроме того, по первому вызову подозреваемый обязан появляться в милицию. Также ему запрещено покидать место жительства и общаться с другими фигурантами дела.

Отметим, что Специализированная антикоррупционная прокуратура ходатайствовала об аресте Микитася с возможностью внесения 300 млн грн.

Как известно, бывший народный депутат подозревается в завладении имуществом Нацгвардии на сумму более 81 млн грн.

Напомним, что в прошлом месяце Государственное бюро расследований сообщило Микитасю о подозрении в совершении хулиганских действий.

Источник: Ракурс


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