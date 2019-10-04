В США показали летающего «убийцу» дронов. Фото: Anduril

https://racurs.ua/n127679-v-ssha-pokazali-letauschego-ubiycu-dronov-video.html

Ракурс

Убийца дронов под названием Interceptor — это небольшой квадрокоптер, который может контролировать воздушное пространство близ зданий или режимных объектов, таких как военные базы или тюрьмы.

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Он обладает чувствительной оптической системой и может отслеживать появление других беспилотников над контролируемой территории. В случае их обнаружения робот запрашивает у оператора разрешение атаковать нарушителя и после его получения идет на таран. Об этом сообщает NBC News.

Компания Anduril, которая работает в оборонной сфере, занималась также разработкой очков виртуальной реальности и системы компьютерного зрения Lattice, которую сейчас используют несколько американских ведомств для обнаружения нелегальных мигрантов из Мексики на границе с США.

В прошлом году другая американская компания Fortem Technologies завершила испытания радиолокационной системы, которая обнаруживает дрон-нарушитель и по сигналу отправляет к нему коптер-охотник. Он стреляет в беспилотник сетью и незваный воздушный гость попросту падает на землю.

Как писал «Ракурс», в августе 2019 года украинский самолет ИЛ-76ТД, который перевозил гуманитарный груз в Ливию, был уничтожен в результате проведенной беспилотником атаки.