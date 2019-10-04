У США показали літаючого вбивцю дронів. Фото: Anduril

https://racurs.ua/ua/n127679-u-ssha-pokazaly-litauchogo-vbyvcu-droniv-video.html

Ракурс

Вбивця дронів під назвою Interceptor — це невеликий квадрокоптер, який може контролювати повітряний простір поблизу будівель або режимних об'єктів, таких як військові бази або в’язниці.

Loading...

Він володіє чутливою оптичною системою і може відстежувати появу інших безпілотників над контрольованій території. У разі їх виявлення робот запитує в оператора дозвіл атакувати порушника і після його отримання йде на таран. Про це повідомляє NBC News.

Компанія Anduril, яка працює в оборонній сфері, займалася також розробкою окулярів віртуальної реальності та системи комп’ютерного зору Lattice, яку зараз використовують кілька американських відомств для виявлення нелегальних мігрантів із Мексики на кордоні зі США.

Торік інша американська компанія Fortem Technologies завершила випробування радіолокаційної системи, яка виявляє дрон-порушник і за сигналом відправляє до нього коптер-мисливець. Він стріляє по безпілотнику сіткою і незваний повітряний гість просто падає на землю.

Як писав «Ракурс», у серпні 2019 року український літак ІЛ-76ТД, який перевозив гуманітарний вантаж до Лівії, був знищений унаслідок проведеної безпілотником атаки.​