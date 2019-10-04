Суд обрав запобіжний захід екс-нардепу Микитасю, підозрюваному в розкраданні 81 млн грн. Фото: Ліга

https://racurs.ua/ua/n127680-sud-obrav-zapobijnyy-zahid-eks-nardepu-mykytasu-pidozruvanomu-v-rozkradanni-81-mln-grn.html

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Максиму Микитасю, колишньому народному депутату від групи «Воля народу», суд обрав запобіжний захід у відео застави в сумі 5,5 млн грн.

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Як сьогодні повідомили в Центрі протидії корупції, після того, як Микитась внесе заставу, він повинен носити електронний браслет.

Крім того, за першим викликом підозрюваний зобов’язаний з’являтися в міліцію. Також йому заборонено залишати місце проживання і спілкуватися з іншими фігурантами справи.

Зазначимо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотала про арешт Микитася з можливістю внесення 300 млн грн.

Як відомо, колишній народний депутат підозрюється у заволодінні майном Нацгвардії на суму понад 81 млн грн.

Нагадаємо, що минулого місяця Державне бюро розслідувань повідомило Микитасю про підозру у скоєнні хуліганських дій.