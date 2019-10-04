Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Суд обрав запобіжний захід екс-нардепу Микитасю, підозрюваному в розкраданні 81 млн грн. Фото: Ліга

Суд обрав запобіжний захід екс-нардепу Микитасю, підозрюваному в розкраданні 81 млн грн

4 жов 2019, 20:24
999

Максиму Микитасю, колишньому народному депутату від групи «Воля народу», суд обрав запобіжний захід у відео застави в сумі 5,5 млн грн.

Loading...

Як сьогодні повідомили в Центрі протидії корупції, після того, як Микитась внесе заставу, він повинен носити електронний браслет.

Крім того, за першим викликом підозрюваний зобов’язаний з’являтися в міліцію. Також йому заборонено залишати місце проживання і спілкуватися з іншими фігурантами справи.

Зазначимо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотала про арешт Микитася з можливістю внесення 300 млн грн.

Як відомо, колишній народний депутат підозрюється у заволодінні майном Нацгвардії на суму понад 81 млн грн.

Нагадаємо, що минулого місяця Державне бюро розслідувань повідомило Микитасю про підозру у скоєнні хуліганських дій.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини

Жарти Зеленського й обмовки Лукашенка: як згадували Росію на форумі в Житомирі (ВІДЕО)

Білоруський лідер Олександр Лукашенко під час спільного з президентом Володимиром Зеленським виступу на Другому форумі регіонів у Житомирі переплутав Україну з Росією і перелякався, чи не назвав Зеленського Путіним

Новини України
16:32
Новини партнерів
Загрузка...