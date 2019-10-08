Александр Лукашенко, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/n127805-lukashenko-nazval-voynu-na-donbasse-konfliktom-rossii-i-ukrainy.html

Ракурс

Александр Лукашенко, президент Беларуси, признал войну на Донбассе конфликтом России и Украины.

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Об этом он заявил во время своего выступления на международном форуме «Минский диалог», сообщает агентство ТАСС.

И не надо после меня говорить, что это не конфликт России и Украины, — подчеркнул Лукашенко, добавив, что, по его мнению, не нужно также игнорировать руководителей так называемых ЛНР и ДНР.

Главное, чтобы главные стороны (Украина и РФ) ввязались в рассмотрение этого конфликта и принимали решения, — отметил президент Беларуси.

Тогда, по словам Лукашенко, «будут сдвиги» в переговорах по ситуации на Донбассе.

В Кремле уже отреагировали на это заявление Лукашенко.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Москве не согласны с утверждением, что Россия является участником конфликта.

По словам Пескова, Россия «никоим образом не была, не является и не будет стороной этого конфликта».

Напомним, Лукашенко сегодня также заявил, что Украину «подарили» НАТО. По его словам, еще со времен Советского Союза продолжается противостояние между Востоком и Западом.