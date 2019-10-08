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Александр Лукашенко, фото: kremlin.ru
Лукашенко признал войну на Донбассе конфликтом России и Украиныhttps://racurs.ua/n127805-lukashenko-nazval-voynu-na-donbasse-konfliktom-rossii-i-ukrainy.htmlРакурс
Александр Лукашенко, президент Беларуси, признал войну на Донбассе конфликтом России и Украины.
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Об этом он заявил во время своего выступления на международном форуме «Минский диалог», сообщает агентство ТАСС.
И не надо после меня говорить, что это не конфликт России и Украины, — подчеркнул Лукашенко, добавив, что, по его мнению, не нужно также игнорировать руководителей так называемых ЛНР и ДНР.
Главное, чтобы главные стороны (Украина и РФ) ввязались в рассмотрение этого конфликта и принимали решения, — отметил президент Беларуси.
Тогда, по словам Лукашенко, «будут сдвиги» в переговорах по ситуации на Донбассе.
В Кремле уже отреагировали на это заявление Лукашенко.
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Москве не согласны с утверждением, что Россия является участником конфликта.
По словам Пескова, Россия «никоим образом не была, не является и не будет стороной этого конфликта».
Напомним, Лукашенко сегодня также заявил, что Украину «подарили» НАТО. По его словам, еще со времен Советского Союза продолжается противостояние между Востоком и Западом.
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