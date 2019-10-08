ГБР просят начать расследование против Зеленского. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n127804-gbr-prosyat-nachat-rassledovanie-protiv-zelenskogo-dokument.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, может вмешиваться в работу органов прокуратуры, заявил народный депутат Алексей Гончаренко из фракции «Европейская солидарность».

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В связи с этим Гончаренко подал заявление в Государственное бюро расследований с требованием дать правовую оценку высказываниям президента во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом в июле этого года, в частности, относительно назначения генерального прокурора Украины. Копию своего депутатского обращения он опубликовал в Facebook.

Нардеп заявляет, что Зеленский обещал Трампу назначить новым генпрокурором на «100% своего кандидата», а это является вмешательством в работу правоохранительной системы. При этом Гончаренко ссылается на Закон Украины «О прокуратуре», в котором говорится о независимости прокуроров и гарантиях для них от незаконного политического, материального или другого влияния.

Депутат отметил, что видит в действиях Зеленского признаки преступления, предусмотренного ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением), и просит ГБР расследовать указанную информацию.

Напомним, что после обнародования стенограммы разговора Зеленского и Трампа разразился серьезный скандал. Американские демократы потребовали начать процедуру импичмента президента США, поскольку Трамп якобы давил на Зеленского, настаивая на возобновлении антикоррупционного расследования отношении Хантера Байдена, который является сыном вероятного конкурента Трампа на будущих президентских выборах в США Джо Байдена. В ответ Зеленский пообещал, что новый генпрокурор «разберется с ситуацией».