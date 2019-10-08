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ДБР просять розпочати розслідування стосовно Зеленського. Фото: LIGA.net

ДБР просять розпочати розслідування стосовно Зеленського (ДОКУМЕНТ)

8 жов 2019, 14:39
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Володимир Зеленський, президент України, може втручатися в роботу органів прокуратури, заявив народний депутат Олексій Гончаренко з фракції «Європейська солідарність».

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У зв’язку з цим Гончаренко подав заяву до Державного бюро розслідувань з вимогою дати правову оцінку висловлюванням президента під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом у липні цього року, зокрема, щодо призначення генерального прокурора України. Копію свого депутатського звернення він опублікував у Facebook.

Нардеп заявляє, що Зеленський обіцяв Трампу призначити новим генпрокурором на «100% свого кандидата», а це є втручанням у роботу правоохоронної системи. При цьому Гончаренко посилається на Закон України «Про прокуратуру», в якому йдеться про незалежність прокурорів і гарантії для них від незаконного політичного, матеріального чи іншого впливу.

Депутат зазначив, що вбачає у діях Зеленського ознаки злочину, передбаченого ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем), і просить ДБР розслідувати вказану інформацію.

ДБР просять розпочати розслідування стосовно Зеленського. Фото: Олексій Гончаренко / Facebook

ДБР просять розпочати розслідування стосовно Зеленського. Фото: Олексій Гончаренко / Facebook

Нагадаємо, що після оприлюднення стенограми розмови Зеленського і Трампа вибухнув серйозний скандал. Американські демократи зажадали почати процедуру імпічменту президента США, оскільки Трамп нібито тиснув на Зеленського, наполягаючи на відновленні антикорупційного розслідування стосовно Хантера Байдена, який є сином ймовірного конкурента Трампа на майбутніх президентських виборах у США Джо Байдена. У відповідь Зеленський пообіцяв, що новий генпрокурор «розбереться з ситуацією».

Джерело: Ракурс


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