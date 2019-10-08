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Олександр Лукашенко, фото: kremlin.ru

Лукашенко визнав війну на Донбасі конфліктом Росії та України

8 жов 2019, 14:45
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Олександр Лукашенко, президент Білорусі, визнав війну на Донбасі конфліктом Росії та України.

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Про це він заявив під час свого виступу на міжнародному форумі «Мінський діалог», повідомляє агентство ТАСС.

І не треба після мене говорити, що це не конфлікт Росії та України, — наголосив Лукашенко, додавши, що, на його думку, не потрібно також ігнорувати керівників так званих ЛНР та ДНР.

Головне, щоб головні сторони (Україна та РФ) вплуталися в розгляд цього конфлікту і приймали рішення, — наголосив президент Білорусі.

Тоді, за словами Лукашенка, «будуть зрушення» у переговорах щодо ситуації на Донбасі.

У Кремлі вже відреагували на цю заяву Лукашенка.

Прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив журналістам, що в Москві не погоджуються з твердженням, що Росія є учасником конфлікту.

За словами Пєскова, Росія «жодним чином не була, не є і не буде стороною цього конфлікту».

Нагадаємо, Лукашенко сьогодні також заявив, що Україну «подарували» НАТО. За його словами, ще з часів Радянського Союзу триває протистояння між Сходом та Заходом.


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