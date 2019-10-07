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Ракурс
Магнитные бури в октябре: названы самые опасные дни, фото — Свидетель

Магнитные бури в октябре: названы самые опасные дни (ИНФОГРАФИКА)

7 окт 2019, 16:32
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В октябре в Украине ожидаются магнитные бури. Синоптики определили, когда состоится самый сильный геомагнитный удар.

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Предполагается, что наибольшие колебания состоятся 24 и 25 октября, сообщают в лаборатории рентгеновской астрономии солнца ФИАН.

В эти дни ожидается слабая геомагнитная буря G1 уровня 5 баллов. А 21 и 26 октября магнитосфера будет колебаться в пределах 4 баллов.

Магнитные бури в октябре 2019 года, скриншот — tesis.lebedev.ru

Иммунологи утверждают, что к магнитной бури трудно подготовиться, но есть правила, которые позволяют спокойно перенести магнитные колебания.

Людям, у которых есть сердечно-сосудистые заболевания или заболевания нервной системы следует держать лекарства, которые посоветовал ваш врач, наготове. Лучше носить их с собой в сумке или кармане.

Если есть возможность, в период магнитных бурь надо хорошо отдыхать, хорошо высыпаться. Если утром нужно рано вставать, то с вечера надо лечь спать пораньше.

Стоит помнить, что в этот период у многих людей могут наблюдаться резкие колебания настроения. Поэтому не стоит воспринимать все близко к сердцу и ссориться с близкими, обижаться на них.

Источник: Ракурс


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