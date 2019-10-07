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Магнітні бурі в жовтні: названо найнебезпечніші дні, фото — Свідок

Магнітні бурі в жовтні: названо найнебезпечніші дні (ІНФОГРАФІКА)

7 жов 2019, 16:32
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У жовтні в Україні очікуються магнітні бурі. Синоптики визначили, коли відбудеться найсильніший геомагнітний удар.

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Передбачається, що найбільші коливання відбудуться 24 та 25 жовтня, повідомляють у лабораторії рентгенівської астрономії сонця ФІАН.

У ці дні очікується слабка геомагнітна буря G1 рівня 5 балів. А 21 і 26 жовтня магнітосфера буде коливатися у межах 4 балів.

Магнітні бурі у жовтні 2019 року, скріншот — tesis.lebedev.ru

Імунологи стверджують, що до магнітної бурі важко підготуватися, але є правила, які дозволяють спокійно перенести магнітні коливання.

Людям, у яких є серцево-судинні захворювання або ж захворювання нервової системи варто тримати ліки, які порадив ваш лікар, напоготові. Краще носити їх з собою в сумці або ж кишені.

Якщо є можливість, треба в період магнітних бур добре відпочивати, гарно висипатися. Якщо вранці потрібно рано вставати, то з вечора треба лягти спати раніше.

Варто пам’ятати, що в цей період у багатьох людей можуть спостерігатися різкі коливання настрою. Тому не варто сприймати все близько до серця та сваритися з близькими, ображатися на них.

Джерело: Ракурс


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