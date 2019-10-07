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Суд обирає запобіжний захід Пашинському. Фото: glavred.info

Суд обирає запобіжний захід Пашинському (ТРАНСЛЯЦІЯ)

7 жов 2019, 16:28
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Сергію Пашинському обирають запобіжний захід у Києві. Його підозрюють у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.

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Йдеться про конфлікт зі стріляниною за участі Пашинського, що стався наприкінці грудня 2016 року на Київщині. Тоді на дорозі після словесної сварки Пашинський вистрілив у ногу громадянину В’ячеславу Хімікусу.

Державне бюро розслідувань наполягає на арешті Пашинського без права внесення застави. Колишньому нардепу загрожує до восьми років ув’язнення.

Сам Пашинський заявив, що кримінальне провадження проти нього є помстою Андрія Портнова, чиновника з оточення екс-президента Віктора Януковича.

Джерело: Ракурс


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