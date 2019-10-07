Суд избирает меру пресечения Пашинскому. Фото: glavred.info

https://racurs.ua/n127765-sud-izbiraet-meru-presecheniya-pashinskomu-translyaciya.html

Ракурс

Сергею Пашинскому выбирают меру пресечения в Киеве. Его подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений.

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Речь идет о конфликте со стрельбой с участием Пашинского, произошедшем в конце декабря 2016 года на Киевщине. Тогда на дороге после словесной ссоры Пашинский выстрелил в ногу гражданину Вячеславу Химикусу.

Государственное бюро расследований настаивает на аресте Пашинского без права внесения залога. Бывшему нардепу грозит до восьми лет заключения.

Сам Пашинский заявил, что уголовное производство против него является местью Андрея Портнова, чиновника из окружения экс-президента Виктора Януковича.