Обмен валют. Фото: newsone

https://racurs.ua/n127764-v-rade-zaregistrirovali-proekt-zakona-o-naloge-na-obmen-valut.html

Ракурс

Александр Дубинский, народный депутат Украины от парламентской фракции «Слуга народа», предложил ввести новый налог.

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Парламентарий уже зарегистрировал в Верховной Раде парламенте проект закона № 2208. Инициатор законопроекта предлагает направить средства из налога на развитие спорта. Согласно документу, налог в размере 1% устанавливается на сумму покупки иностранной валюты в наличных деньгах. Проект закона размещен на веб-странице парламента.

После упрощения осуществления валютно-обменных операций в феврале 2019 года отдельные банки ввели онлайн-покупку иностранной валюты. Поэтому введение сбора на развитие спорта с операций по покупке иностранной валюты в наличной форме будет стимулировать граждан и субъектов хозяйствования осуществлять операции по продаже и/или покупке иностранных валют в онлайн-режиме в безналичной форме без посещения финансовых учреждений, их структурных подразделений и в пункте обмена валют, — говорится в пояснительной записке.

Документ предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс Украины. За непредставление расчетного документа при обмене валют предлагается ввести штраф в размере 100% суммы операции.

Напомним, глава Министерства финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что укрепление гривны, которое наблюдается в последнее время, связано с гибким валютным курсом, а курс денег формирует спрос и предложение. По ее словам, стабилизация гривны в 2019 году связана с дополнительными долгосрочными инвестициями в страну и другими положительными сдвигами экономики.