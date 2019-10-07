Обмін валют. Фото: newsone

https://racurs.ua/ua/n127764-u-radi-zareiestruvaly-proekt-zakonu-pro-podatok-na-gotivkovyy-obmin-valut.html

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Олександр Дубінський, народний депутат України від парламентської фракції «Слуга народу», запропонував ввести новий податок.

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Парламентар вже зареєстрував у Верховній Раді парламенті проект закону № 2208. Ініціатор законопроекту пропонує направити кошти з податку на розвиток спорту. Відповідно до документу, податок у розмірі 1% встановлюється на суми купівлі іноземної валюти у готівці. Проект закону розміщений на веб-сторінці парламенту.

Після спрощення здійснення валютно-обмінних операцій в лютому 2019 року окремі банки запровадили онлайн покупку іноземної валюти. Тому запровадження збору на розвиток спорту з операцій з купівлі іноземної валюти у готівковій формі стимулюватиме громадян та суб'єктів господарювання здійснювати операції з продажу та/або купівлі іноземних валют в онлайн режимі у безготівковій формі без відвідування фінансових установ, їх структурних підрозділів та пункті в обміну валют, — йдеться у пояснювальній записці.

Документ передбачає внесення змін до Податкового кодексу України. За ненадання розрахункового документа при обміні валют пропонується ввести штраф у розмірі 100% суми операції.

Нагадаємо, глава Міністерства фінансів України Оксана Маркарова заявила, що укріплення гривні, яке спостерігається останнім часом, пов’язане з гнучким валютним курсом, а курс грошей формує попит і пропозиція. За її словами, стабілізація гривні в 2019 році пов’язана з додатковими довгостроковими інвестиціями в країну й іншими позитивними зрушеннями економіки.