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Ракурс
Первый снег в Киеве сняли на видео. Фото: UBR.ua

Первый снег в Киеве сняли на видео

7 окт 2019, 14:45
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Снег в Киеве выпал сегодня, 7 октября. В текущем году это первый мокрый снег в столице Украины. Он был обильным, но кратковременным.

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Видео со снежными осадками обнародовано на странице сообщества «Киев Оперативный» в Facebook.

Накануне снегом заметало украинские Карпаты. Температура воздуха во многих регионах Украины ночью снизилась до 0 градусов.

В свою очередь Укргидрометцентр уже прогнозирует заморозки. В частности, 7−9 октября в западных, северных и центральных областях ожидается от 0 до -5 градусов в воздухе. Незначительное потепление с дождями придет в Украину только 10 октября.

Напомним, что первый снег в этом году выпал на Черногорском перевале в Карпатах 18 сентября.

Источник: Ракурс


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