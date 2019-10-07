Первый снег в Киеве сняли на видео. Фото: UBR.ua

https://racurs.ua/n127758-pervyy-sneg-v-kieve-snyali-na-video.html

Ракурс

Снег в Киеве выпал сегодня, 7 октября. В текущем году это первый мокрый снег в столице Украины. Он был обильным, но кратковременным.

Loading...

Видео со снежными осадками обнародовано на странице сообщества «Киев Оперативный» в Facebook.

Накануне снегом заметало украинские Карпаты. Температура воздуха во многих регионах Украины ночью снизилась до 0 градусов.

В свою очередь Укргидрометцентр уже прогнозирует заморозки. В частности, 7−9 октября в западных, северных и центральных областях ожидается от 0 до -5 градусов в воздухе. Незначительное потепление с дождями придет в Украину только 10 октября.

Напомним, что первый снег в этом году выпал на Черногорском перевале в Карпатах 18 сентября.