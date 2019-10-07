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Ракурс
Перший сніг у Києві зняли на відео. Фото: UBR.ua

Перший сніг у Києві зняли на відео

7 жов 2019, 14:45
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Сніг у Києві випав сьогодні, 7 жовтня. Цьогоріч це перший мокрий сніг у столиці України. Він був рясним, але короткочасним.

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Відео зі сніговими опадами оприлюднено на сторінці спільноти «Київ Оперативний» у Facebook.

Напередодні снігом замітало українські Карпати. Температура повітря в багатьох регіонах України вночі знизилася до 0 градусів.

У свою чергу Укргідрометцентр вже прогнозує заморозки. Зокрема, 7−9 жовтня у західних, північних і центральних областях очікується від 0 до −5 градусів у повітрі. Незначне потепління з дощами прийде до України лише 10 жовтня.

Нагадаємо, що перший сніг цьогоріч випав на Чорногорському перевалі в Карпатах 18 вересня.

Джерело: Ракурс


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