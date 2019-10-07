Перший сніг у Києві зняли на відео. Фото: UBR.ua

https://racurs.ua/ua/n127758-pershyy-snig-u-kyievi-znyaly-na-video.html

Ракурс

Сніг у Києві випав сьогодні, 7 жовтня. Цьогоріч це перший мокрий сніг у столиці України. Він був рясним, але короткочасним.

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Відео зі сніговими опадами оприлюднено на сторінці спільноти «Київ Оперативний» у Facebook.

Напередодні снігом замітало українські Карпати. Температура повітря в багатьох регіонах України вночі знизилася до 0 градусів.

У свою чергу Укргідрометцентр вже прогнозує заморозки. Зокрема, 7−9 жовтня у західних, північних і центральних областях очікується від 0 до −5 градусів у повітрі. Незначне потепління з дощами прийде до України лише 10 жовтня.

Нагадаємо, що перший сніг цьогоріч випав на Чорногорському перевалі в Карпатах 18 вересня.