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Погода в Україні. Фото: Ракурс

Погода в Україні на 9 жовтня: потепління принесе дощі на захід і північ (КАРТА)

8 жов 2019, 21:35
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Погода в Україні 9 жовтня очікується дощова у низці регіонів. Опади принесе потепління, яке потрохи відчуватиметься в північних, центральних та західних регіонах країни.

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Стовпчики термометрів покажуть мінусові значення вночі у низці областей сходу та півдня. Очікується від 1° до 3° морозу. На захід та північ прийдуть теплі маси повітря і нагріють ці регіони до 10−15° тепла вдень. Вітер переважно південно-західний, 7−12 м/с, повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 9 жовтня очікується дощова вдень та без істотних опадів уночі. Температура повітря вночі 3−5° тепла, а вдень 10−12°.

У Львові у середу йтиме дощ вночі і вдень. Стовпчики термометрів вночі покажуть 3−5° тепла, вдень 13−15° вище нуля.

В Одесі найближчої доби опадів не передбачається. Вночі температура повітря 4−6° тепла, а вдень 14−16° тепла за Цельсієм.

У Дніпрі завтра синоптики спрогнозували холодну і суху погоду. Вночі температура повітря 1−3° морозу, а вдень 12−14° вище нуля.

У Харкові у середу дощ йтиме вдень. Вночі температура повітря коливатиметься від -1° до +1°, вдень 7−9° вище нуля.

Погода в Україні на 9 жовтня. Карта: Гідрометцентр

Геомагнітну обстановку в Україні 9 жовтня прогнозують відносно спокійну. Невеликі збурення очікуються тільки вранці.

Геомагнітна обстановка. Скріншот: Gismeteo

«Ракурс» повідомляв, що у Києві 7 жовтня йшов мокрий сніг. Він швидко розтанув, а очевидці ділилися відео з першим снігом у соцмережах.

Джерело: Ракурс


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