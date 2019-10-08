Катастрофа MH17: Нідерланди розслідуватимуть причину незакриття Україною повітряного простору

https://racurs.ua/ua/n127825-katastrofa-mh17-niderlandy-rozsliduvatymut-prychynu-nezakryttya-ukrayinou-povitryanogo-prostoru.html

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Генеральні штати Нідерландів 8 жовтня підтримали пропозицію про проведення додаткового розслідування щодо катастрофи MH17 у небі над Донбасом влітку 2014 року. Парламент цієї країни вирішив дослідити «роль України» у збитті «Боїнга».

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Як повідомив депутат від CDA (Християнсько-демократичної партії) Кріс ван Дам у Twitter, Нідерланди мають намір дізнатися, чому Україна не закрила повітряний простір над Донбасом під час бойових дій в 2014 році.

Відповідну пропозицію до Генеральних штатів подала Християнсько-демократична партія й парламент одноголосно підтримав проведення такого розслідування.

Керівник дипломатії країни Стефан Блок пояснив, що провести таке розслідування без співпраці із Росією буде нелегко.

5 жовтня найближчим родичам жертв авіакатастрофи малайзійського «Боїнга» показали будівлю судового комплексу «Схіпхол», де розглядатимуть справу щодо катастрофи. Суд у цій справі розпочнеться 9 березня 2020 року.

Літак авіакомпанії Malaysia Airlines «Боїнг-777» рейсу MH-17, котрий прямував з Амстердама до Куала-Лумпур, збили в небі над Донбасом 17 липня 2014 року ракетою, запущеною з тимчасово окупованих територій. В результаті загинули 298 осіб — усі, хто перебував на борту.

У липні цього року президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не визнає результатів міжнародного розслідування цієї катастрофи.