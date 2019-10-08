Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Катастрофа MH17: Нідерланди розслідуватимуть причину незакриття Україною повітряного простору

Катастрофа MH17: Нідерланди розслідуватимуть причину незакриття Україною повітряного простору

8 жов 2019, 22:04
999

Генеральні штати Нідерландів 8 жовтня підтримали пропозицію про проведення додаткового розслідування щодо катастрофи MH17 у небі над Донбасом влітку 2014 року. Парламент цієї країни вирішив дослідити «роль України» у збитті «Боїнга».

Loading...

Як повідомив депутат від CDA (Християнсько-демократичної партії) Кріс ван Дам у Twitter, Нідерланди мають намір дізнатися, чому Україна не закрила повітряний простір над Донбасом під час бойових дій в 2014 році.

Відповідну пропозицію до Генеральних штатів подала Християнсько-демократична партія й парламент одноголосно підтримав проведення такого розслідування.

Керівник дипломатії країни Стефан Блок пояснив, що провести таке розслідування без співпраці із Росією буде нелегко.

5 жовтня найближчим родичам жертв авіакатастрофи малайзійського «Боїнга» показали будівлю судового комплексу «Схіпхол», де розглядатимуть справу щодо катастрофи. Суд у цій справі розпочнеться 9 березня 2020 року.

Літак авіакомпанії Malaysia Airlines «Боїнг-777» рейсу MH-17, котрий прямував з Амстердама до Куала-Лумпур, збили в небі над Донбасом 17 липня 2014 року ракетою, запущеною з тимчасово окупованих територій. В результаті загинули 298 осіб — усі, хто перебував на борту.

У липні цього року президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не визнає результатів міжнародного розслідування цієї катастрофи.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Катастрофа MH17: Нідерланди розслідуватимуть причину незакриття Україною повітряного простору

Парламент Нідерландів 8 жовтня підтримав пропозицію про проведення додаткового розслідування щодо катастрофи MH17 у небі над Донбасом влітку 2014 року. Вирішено дослідити «роль України» у збитті «Боїнга», а саме чому Київ не закрив повітряний простір

Світові новини
22:04

Хотів повернути гроші Януковича: Луценко розповів про зустріч із Джуліані, на яку його запрошували чотири рази (ВІДЕО)

Екс-генпрокурор України Луценко зустрічався із адвокатом Трампа Рудольфом Джуліані у США, оскільки мав намір повернути вкрадені гроші президента-втікача Віктора Януковича. Луценко розповів про зустріч, на яку його запрошували чотири рази

Новини України
20:09

Справу «ПриватБанку» у Господарському суді Києва розглядають у закритому режимі (ВІДЕО)

У Господарському суді Києва триває розгляд позову екс-акціонерів «ПриватБанку» Коломойського і офшору Triantal про визнання недійсним договору купівлі-продажу цієї фінустанови від 21 грудня 2016 року. Засідання відбувається у закритому режимі

Новини України
16:10
Новини партнерів
Загрузка...