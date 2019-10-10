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Ученые установили, что общего у людей и саламандр

Общая черта людей и саламандр поможет преодолеть артрит — ученые (ИНФОГРАФИКА)

10 окт 2019, 08:43
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Вопреки распространенному мнению, хрящи в суставах человека могут восстанавливаться в процессе, аналогичному используемому такими существами, как саламандры, для регенерации конечностей.

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Это обнаружили ученые из фонда Duke Health, сообщает издание EurekAlert со ссылкой на статью в журнале Science Advances.

Исследователи определили механизм восстановления хрящей, который, кажется, является более активным в голеностопных суставах и меньше — в бедрах. Это открытие потенциально может открыть путь к лечению остеоартроза, самого распространенного заболевания суставов в мире.

Мы считаем, что понимание этой «саламандровой» регенеративной способности человека и критически недостающих компонентов этой регуляторной цепи может заложить основу для новых подходов к восстановлению тканей суставов и, возможно, целых человеческих конечностей, — отмечают исследователи.

Ученые разработали метод определения возраста белков с помощью внутренних молекулярных часов — неотъемлемой части аминокислот, которые превращают одну форму в другую с предполагаемой регулярностью.

Это позволило ученым определить, какими по возрасту были ключевые белки в хрящах человека, включая коллагены.

Ученые обнаружили, что возраст хряща во многом зависит от того, где он находится в организме. Хрящ в лодыжках молодой, в колене — среднего возраста, а в бедрах — старый.

Схема регенерации хрящей в ноге человека, инфографика: Alisa Weigandt for Duke Health

Эта взаимосвязь между возрастом человеческого хряща и его расположением в организме согласуется с тем, как происходит восстановление конечностей у некоторых животных, которые легче восстанавливаются на дальних кончиках, включая концы ног или хвостов.

Результаты исследования также позволяют объяснить, почему травмы колен и особенно бедер требуют длительного времени для восстановления и часто перерастают в артрит, в то время как травмы лодыжек заживают быстрее и реже становятся тяжелыми артритами.

Исследователи также обнаружили, что молекулы микроРНК регулируют этот процесс. Неудивительно, что эти микроРНК болееактивны уживотных, которые известны своим восстановлением конечностей, плавников и хвостов, включая саламандр, данио-рерио и ящериц.

Эти микроРНК также встречаются в человеческом организме, обеспечивая способность людей восстанавливать ткани суставов.

Как и у животных, активность соответствующей микроРНК значительно варьируется в зависимости от местоположения: она была самой высокой в ​​лодыжках по сравнению с коленями и бедрами, и выше в верхнем хрящевом слое по сравнению с более глубокими слоями хряща.

Мы были рады узнать, что регуляторы регенерации в конечностях саламанды также являются контроллерами восстановления тканей суставов человеческих конечностей, — отмечают исследователи. — Мы называем это нашей «внутренней саламандрой.

Ученые отмечают, что микроРНК могут лечь в основу лекарств, которые помогут в профилактике, замедлению или даже полному излечению артрита.

Напомним, американские ученые установили, что белок аквариумной рыбки способен восстановить позвоночник парализованных людей с травмами спины.


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