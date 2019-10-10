Дональд Трамп, фото:Gage Skidmore

https://racurs.ua/n127872-tramp-gotov-sotrudnichat-v-dele-ob-impichmente-no-pri-opredelennyh-usloviyah.html

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Белый дом готов сотрудничать в осуществляемом Палатой представителей расследовании об импичменте президента США Дональда Трампа, однако при определенных условиях.

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Об этом Трамп заявил в среду, отвечая на вопросы журналистов, сообщает агентство Reuters.

В Белом доме критикуют спикера Палаты представителей, члена Демократической партии Нэнси Пелоси за то, что она не созвала голосование всей нижней палаты Конгресса прежде чем объявить начало расследованияв отношении импичмента Трампа.

Трамп пожаловался журналистам, что представители Демократической партии, имея большинство в Палате представителей, «изменили правила». По словам президента США, он не может привлекать никаких юристов и лишен права слова.

Трамп отметил, что будет сотрудничать с требованиями демократов о предоставлении показаний и документов, если голосование в Палате представителей будет проведено.

Да, если они дадут нам наши права, — подчеркнул президент США.

О начале процедуры импичмента президента США Пелоси объявила на брифинге после встречи со своими однопартийцами-демократами во второй половине сентября.

Расследование по импичменту Трампа связано с его резонансным телефонным разговором с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля.

Противники Трампа считают, что он использовал свою должность в собственных целях — пытался склонить Зеленского к проведению в Украине расследования, связанного с Джо Байденом — одним из фаворитов предстоящих президентских выборов.

Напомним, Белый дом недавно официально отказался сотрудничать со следствием по делу об импичменте Трампа.