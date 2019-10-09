Главные новости 9 октября: дело против Кличко, необычная пресс-конференция Зеленского и поездка добровольцев к месту разведения войск. Фото: РБК

https://racurs.ua/n127871-glavnye-novosti-9-oktyabrya-delo-protiv-klichko-neobychnaya-press-konferenciya-zelenskogo.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, анонсировал весьма необычную встречу с журналистами на 10 октября. Она должна пройти в фудмаркете Kyiv Food Market.

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Виталий Кличко, мэр Киева, станет фигурантом уголовного производства по факту злоупотребления властью и хищения средств при реконструкции Шулявского моста. Сегодня Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть соответствующее производство.

Колонна добровольцев и ветеранов, которых сегодня остановили на блокпосту в городе Кременная Луганской области, отправилась в город Золотое, которое может попасть в так называемую «серую зону» в результате запланированного в этом регионе разведения войск.

Константин Жеваго, бывший народный депутат и известный бизнесмен, находится в розыске. В данный момент его разыскивают на территории Украины, однако в скором времени его объявят в международный розыск.

Александр Усик, бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, дебютирует в супертяжелом весе против американского боксера Чазза Уизерспуна. Команда украинца нашла нового соперника Усику после того, как нидерландский боксер, с которым он должен был драться, Тайрон Спонг провалил тест на допинг.