Сегодня на блокпосту в Кременной произошло столкновение между добровольцами и правохранителями, фото: «Последний блокпост»

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Колонна добровольцев и ветеранов, которых сегодня остановили на блокпосту в городе Кременная Луганской области, отвправилась в город Золотое, которое может попасть в так называемую «серую зону» в результате запланированного в этом регионе разведения войск.

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Об этом на своей странице в социальной сети «Фейсбук» сообщает движение «Последний блокпост».

По информации издания «Громадське», колонна уже прибыла в Золотое.

По словам лидера «Национального корпуса» и бывшего командира полка «Азов» Андрея Белецкого, в Кременной была остановлена ​​одна из колонн, в составе которой находились более 150 человек, в основном ветераны и волонтеры.

Белецкий в своем видеообращении отметил, что правоохранители останавливали и другие подобные колонны.

По его словам, активисты полностью пошли на встречу полиции и предложили схему, согласно которой полиция может пройтись по автомобилям, чтобы посмотреть, не перевозится ли что-то незаконное, и проверить паспортные данные людей, после чего колонну бы пропустили.

«И когда это сделали, уполицейских появилосьновое требование — они стали требовать, чтобы все 150−160 человек прошли личный физический осмотр в кабинке контроля на пропускном пункте. Это вызвало возмущение, люди начали выражать недовольство», — рассказал Белецкий.

В результате один из полицейских начал стрелять в воздух, отметил экс-командир «Азова». В конце концов ситуацию уладили.

Разрешили так, как и планировали — всего-навсего внешним осмотром, — отметил Белецкий.

Напомним, во время инцидента в Кременном пострадал один из правоохранителей, которого забрали медики.