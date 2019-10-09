Сьогодні на блокпосту в Кремінній сталася сутичка між добровольцями та правоохоронцями, фото: «Останній блокпост»

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Колона добровольців та ветеранів, котрих сьогодні зупинили на блокпосту в місті Кремінна Луганської області, рушила до міста Золотого, котре може потрапити у так звану «сіру зону» внаслідок запланованого в цьому регіоні розведення військ.

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Про це на своїй сторінці в соціальній мережі «Фейсбук» повідомляє рух «Останній блокпост».

За інформацією видання «Громадське», колона вже прибула до Золотого.

За словами лідера «Національного корпусу» та колишнього командира полку «Азов» Андрія Білецького, у Кремінній була зупинена одна з колон, у складі котрої перебували понад 150 осіб, здебільшого ветерани та волонтери.

Білецький у своєму відеозверненні зазначив, що правоохоронці зупиняли й інші подібні колони.

За його словами, активісти повністю пішли на зустріч поліції й запропонували схему, згідно з якою поліція може пройтися по автомобілях, щоб подивитися, чи не перевозиться щось незаконне, та перевірити паспортні дані людей, після чого колону б пропустили.

І коли це зробили, в поліціянтів з’явилася нова вимога — вони стали вимагати, щоб всі 150−160 людей пройшли особистий фізичний огляд у кабінці контролю на пропускному пункті. Це викликало обурення, люди почали висловлювати невдоволення, — розповів Білецький.

В результаті один із поліцейських почав стріляти в повітря, зазначив екс-командир «Азову». Зрештою ситуацію владнали.

Вирішили так, як і планували — всього-на-всього зовнішнім оглядом, — зазначив Білецький.

Нагадаємо, під час інциденту в Кремінному постраждав один із правоохоронців, котрого забрали медики.