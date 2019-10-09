Гончарук відреагував на скандальну заяву міністра економіки Мілованова. Фото: Цензор

https://racurs.ua/ua/n127855-goncharuk-vidreaguvav-na-skandalnu-zayavu-ministra-ekonomiky-milovanova.html

Ракурс

Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України, встав на захист міністра економіки Тимофія Мілованова, який під час одного зі своїх виступів заявив, що його ніколи не цікавила Україна.

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У ході сьогоднішнього брифінгу Гончарук заявив журналістам, що ті вирвали слова із контексту під час виступу Мілованова п’ятирічної давності.

Глава уряду впевнений, що є серед журналістів то люди, які намагаються дискредитувати міністра економіки в очах суспільства. За словами Гончарука, ці люди не хочуть, щоб в країні руйнувалися корупційні схеми.

Хочу їм сказати: не дочекаєтеся, ці фейки ні до чого не приведуть. Фраза, яка була нібито проголошена Миловановим, щоб показати своє ставлення до України, такою не є. Важливий контекст, — сказав він.

Також Гончарук запевнив, що всі члени його уряду є професіоналами своєї справи і патріотами України.

Нагадаємо, що скандальну заяву Милованов зробив під час семінару «Economy Lab» в Києві. Присутнім він розповів, що з 1999 року він не проживав в Україні і повертався в країну тільки для того, щоб вирішити особисті справи.