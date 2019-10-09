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Веніславський: Члени Громадської ради доброчесності налагодили «бізнес», вимагаючи у суддів гроші за позитивний висновок. Фото: ZN.UA

Веніславський: Члени Громадської ради доброчесності налагодили «бізнес», вимагаючи у суддів гроші за позитивний висновок

9 жов 2019, 15:58
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Судді України стикаються зі схемами здирництва з боку членів Громадської ради доброчесності за позитивний висновок стосовно них.

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Представник президента в Конституційному суді України Федір Веніславський розповів про існування такого «бізнесу» в ГРД в інтерв’ю «Цензор.НЕТ».

Виявляється, частиною цього громадянського суспільства було налагоджено певний «бізнес», коли до суддів приходили і казали, що для того, щоб отримати позитивний висновок, ви маєте заплатити, — заявив він.

Наразі суддів допитують у рамках кримінальних проваджень щодо вказаного факту здирництва. Розслідуванням займається Служба безпеки України.

Треба ту золоту середину знайти, яка і не дасть змоги зловживати, і забезпечить якісний результат. Ми над цим працюємо, — додав Веніславський у відповідь на питання, чи потрібно було дати ГРД право повного вето при відборі суддів, аби відсіяти недоброчесних кандидатів.

Представник президента в КСУ також зазначив, що наразі напрацьовуються пропозиції, які обмежать надходження зайвого масиву справ до вищих судових інстанцій і забезпечать внесення змін до процесуальних кодексів із метою недопущення зловживань.


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