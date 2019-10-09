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Уряд створив робочу групу, щоб не допустити повторення торішньої ситуації в місті Сміла, фото: «Громадське»

Гончарук про опалювальний сезон: Сміла нас знову «радує"

9 жов 2019, 15:31
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Місто Сміла Черкаської області знову потенційно може стати осередком проблем із опаленням.

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Про це під час брифінгу за підсумками сьогоднішнього засідання уряду заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Ми хочемо в цьому році не допустити цього, — наголосив Гончарук,

У зв’язку з цим було вирішено створити робочу групу під головуванням міністра розвитку громад і територій Альони Бабак, котра за два-три дні має запропонувати вихід із ситуації, повідомив прем'єр.

Ми давно займаємося цією ситуацією, там залишилися останні кроки, — наголосив чиновник.

Гончарук зазначив, що опалювальний сезон, останній тиждень підготовки до якого наразі триває, вже традиційно складно стартує в країні. Низка підприємств, які надають відповідні послуги населенню, мають борги, проблеми з інфраструктурою тощо.

Нагадаємо, восени минулого року через проблеми з опаленням у Смілі склалася напружена ситуація, зокрема — довелося злити воду із системи опалення, призупинити навчання у школах та закрити міську лікарню, евакуювавши звідти хворих.

Джерело: Ракурс


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