Гончарук повідомив, чи скасують комуналку для пенсіонерів за 70 років. Фото: Високий замок

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Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України, повідомив, чи вдасться новій владі скасувати комуналку для малозабезпечених пенсіонерів віком більше 70 років.

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За словами глави Кабінету міністрів, наразі фахівці вивчають наявність коштів у казні. Після затвердження бюджету стане відомо, чи можливо буде скасувати комуналку для цих людей похилого віку. Про це Гончарук заявив під час сьогоднішнього брифінгу, який транслювали ЗМІ.

Ми зараз у рамках підготовки держбюджету взагалі вивчаємо, скільки грошей у держави буде на наступний рік, щоб розуміти, як їх розподілити. Відповідь на ваше питання ми зможемо отримати приблизно у листопаді, коли отримаємо затверджений бюджет на 2020 рік, — зазначив прем'єр.

Гончарук додав, що в уряді наразі працюють над тим, щоб для людей віком 70+ суми в платіжках були мінімальними.

Як відомо, у липні президент України Володимир Зеленський заявив, що його команда працює над тим, аби скасувати комунальні тарифи малозабезпеченим пенсіонерам за 70 років.

Нагадаємо, 1 жовтня в Україні стартувала монетизація пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Паралельно функціонуватимуть дві системи надання пільг у грошовій формі — готівкова й безготівкова. Пільги у безготівковій формі призначатимуться усім пільговикам в автоматичному режимі, за прикладом безготівкового надання субсидій через «Ощадбанк».