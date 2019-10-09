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Ракурс
Гончарук сообщил, отменят ли коммуналку для пенсионеров за 70 лет. Фото: Высокий замок

Гончарук сообщил, отменят ли коммуналку для пенсионеров старше 70 лет (ВИДЕО)

9 окт 2019, 15:29
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Алексей Гончарук, премьер-министр Украины, сообщил, удастся ли новой власти отменить коммуналку для малоимущих пенсионеров старше 70 лет.

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По словам главы Кабинета министров, сейчас специалисты изучают наличие средств в казне. После утверждения бюджета станет известно, возможно ли будет отменить коммуналку для этих пожилых людей. Об этом Гончарук заявил во время сегодняшнего брифинга, который транслировался в СМИ.

Мы сейчас в рамках подготовки госбюджета вообще изучаем, сколько денег у государства будет на следующий год, чтобы понимать, как их распределить. Ответ на ваш вопрос мы сможем получить примерно в ноябре, когда получим утвержденный бюджет на 2020 год, — отметил премьер.

Гончарук добавил, что в правительстве сейчас работают над тем, чтобы для людей в возрасте 70+ суммы в платежках были минимальными.

Как известно, в июле президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его команда работает над тем, чтобы отменить коммунальные тарифы малообеспеченным пенсионерам за 70 лет.

Напомним, 1 октября в Украине стартовала монетизация льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Параллельно функционировать две системы предоставления льгот в денежной форме — наличная и безналичная. Льготы в безналичной форме будут назначаться всем льготникам в автоматическом режиме, за примером безналичного предоставления субсидий через «Ощадбанк».

Источник: Ракурс


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