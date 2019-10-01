Монетизация льгот стартовала 1 октября. Фото: dostyp.com.ua

https://racurs.ua/n127513-v-ukraine-startovala-monetizaciya-lgot-na-oplatu-kommunalki.html

Ракурс

Монетизация льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг с 1 октября стартовала в Украине.

Loading...

Параллельно будут функционировать две системы предоставления льгот в денежной форме — наличная и безналичная. Льготы в безналичной форме будут назначаться всем льготникам в автоматическом режиме, за примером безналичного предоставления субсидий через «Ощадбанк». Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

Отмечается, что это банковское учреждение будет вести персонифицированный учет льготников. Кроме того, «Ощадбанк» будет фиксировать средства каждого льготника, которые будут поступать на счет для выплаты льгот. Впоследствии деньги будут переводить на счета управляющих, объединений, исполнителей коммунальных услуг. В министерстве добавили, что такой механизм разработали для удобства людей пожилого возраста.

Известно, что льготы в наличной форме будут назначаться всем желающим на основании подаваемых лично заявлений в органы социальной защиты населения. Реестры льготников будут формировать ежемесячно до 25 числа, после этого их списки будут передавать в Министерство социальной политики. Чиновники обработают данные и направят информацию в «Ощадбанк». Этому же банку будут переводить средства для выплаты монетизированных льгот. Льготники смогут снять эти деньги с личных счетов в любое время.

Напомним, в августе представитель президента Владимира Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус заявлял о намерении увеличить количество получателей субсидий в Украине. Для этого необходимо изменить критерии определения субсидиантов. Известно, что в прошлом году субсидии в Украине получали около 7 млн человек. После изменения критериев определения субсидиантов в прошлом году их количество уменьшилось до 3,6 млн граждан.