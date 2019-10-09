Транзит газа из РФ: Гончарук рассказал о новом контракте. Фото: the-blogger.ru

https://racurs.ua/n127851-tranzit-gaza-iz-rf-goncharuk-rasskazal-o-novom-kontrakte.html

Ракурс

Транзит газа из РФ по территории Украины должен осуществляются по новым европейским правилам. Сейчас Украине важно получить новый долгосрочный контракт.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге по итогам заседания правительства. По его словам, Украина и ее газотранспортная система начинают работать по европейским стандартам, поэтому и контракт должен основываться на них.

Мы ставим целью получения максимально выгодных условий в переговорах с РФ, которые продлятся еще несколько месяцев. Возможно, они завершатся к концу этого года, — заявил глава правительства.

В то же время стало известно, что сегодня представители России и Германии обсудили вопросы поставок российского газа на Запад с 1 января 2020 года.

Как сообщают УНН, по итогам встречи главы «Газпрома» Алексея Миллера и представителя немецкого правительства по газовым вопросам Георга Графа Вальдерзее было обнародовано сообщение о том, что действующий контракт о транзите газа из РФ через Украину может быть продлен до наступления актуальных рыночных условий, если Украина не успеет до конца года ввести в свое законодательство положения третьего энергетического пакета ЕС. В частности, речь идет об обеспечении независимости национального регулятора в сфере энергетики и создании сертифицированного независимого газотранспортного оператора. Также должна быть утверждена экономически обоснованная и прозрачная методика тарифообразования для этого оператора.

Кроме того, Миллер призвал Украину определиться с объемом дальнейших закупок российского газа по прямому контракту, поскольку, по его словам, от этого зависит пропускная способность ГТС.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия предлагает Украине и России привязать тариф на транзит российского газа по украинской территории с объемами его прокачки.