НАК «Нафтогаз» против облгазов и тепловиков: судебные лабиринты газовой балансировки

НАК Нафтогаз против облгазов и тепловиков

https://racurs.ua/2462-nak-naftogaz-protiv-oblgazov-i-teplovikov-sudebnye-labirinty-gazovoy-balansirovki.html

Ракурс

В прошлом месяце Верховный суд вынес три постановления, ставших выдающейся вехой грандиозной судебной войны между двумя лагерями газовщиков, один из которых составили НАК «Нафтогаз Украины» и ее стопроцентно дочернее образование АО «Укртрансгаз», а другой — временная коалиция газораспределительных предприятий (облгазов) и предприятий теплокоммунальной энергетики (ТКЭ), проще говоря, тепловиков.

Loading...

Официально предметом спора было взыскание задолженности за услуги балансировки объемов природного газа в газотранспортной системе, но на самом деле причина конфликта — в вопросе о том, кто должен оплачивать социальную политику правительства, которая не позволяет в холодный период года прекращать централизованное отопление жилых домов даже в тех случаях, когда их жители за это не платят. Всего в судах рассматривается по меньшей мере 52 дела этой категории суммарным объемом исковых требований минимум 35 млрд грн. В сентябре этого года положительные вердикты были вынесены Кассационным хозяйственным судом в отношении акционерных обществ «Тернопольгоргаз», «Тернопольгаз» и «Полтавагаз».

Зачем дочка НАК «Нафтогаз» занимается дурной работой?

Если смотреть на вещи с точки зрения здравого смысла нормального человека, то очень быстро станет ясно, что «Укртрансгаз», который подает иски к облгазам, занимается дурной работой и напрасно тратит рабочее время своих юристов, а еще миллионы гривен на оплату судебных издержек. В данной ситуации НАК «Нафтогаз» лучше было бы судиться с тепловиками по поводу взыскания задолженности по оплате поставленного им газа. Или по крайней мере с Кабинетом министров — по поводу компенсации затрат на выполнение обязательств, которые правительство на него возложило в рамках реализации своей социальной политики.

Но руководство НАК «Нафтогаз» придумало хитрую схему, как сделать крайними именно газораспределительные предприятия. Внешне она выглядит настолько правомерной, что в ее законность поверили несколько десятков судей местных, а иногда даже апелляционных судов, поэтому о ней стоит рассказать подробно. Правда, для этого придется немножко углубиться в технологию доставки газа.

Цепная реакция взыскания компенсаций

Как известно, протяженность газотранспортной системы (ГТС) Украины, оператором которой является «Укртрансгаз», дочка НАК «Нафтогаз», составляет 39 тыс. км. Вроде бы много — почти длина экватора, но если умножить на диаметры труб, то получится, что газа, который в них содержится, не хватит стране даже на один день. Именно поэтому он там постоянно находится в движении: на точках входа в нее топливо подается с добывающих предприятий, из подземных хранилищ или ГТС других стран. А вот на выходе газ отпускается не непосредственным потребителям, а сорока газораспределительным системам (ГРС), операторы которых в лице упомянутых выше облгазов по лицензиям НКРЭКУ разделили всю страну на сорок неравных по территории и количеству населения зон обслуживания. Суммарная протяженность всех ГРС насчитывает 409 тыс. км труб (уже гораздо меньшего диаметра), по которым топливо подается к заводам, жилым домам, другим объектам потребления, в том числе и предприятиям ТКЭ.

Для того чтобы получать газ, каждый потребитель должен заключить договор с поставщиком, который в свою очередь должен поставить в известность «Укртрансгаз» и соответствующий облгаз о том, что именно на этот объект потребления следует отпустить обусловленный контрактом объем газа. На языке специалистов это называется дать номинацию. При отсутствии номинации оператор ГРС обязан перекрыть вентиль и прекратить подачу газа такому потребителю, иначе случится так, что объект потребления использует топливо, которое ему никто не поставлял и за которое он никому не заплатил. То есть осуществит несанкционированный отбор.

Физической пустоты в трубах от этого, конечно, не образуется, поскольку газ постоянно подается туда из трех вышеупомянутых источников, зато образуется финансовая дыра, которую «Укртрансгаз», согласно возложенным на него законом обязательствам оператора ГТС, обязан будет заткнуть за свой счет. Далее должна начаться цепная реакция: «Укртрансгаз» имеет право взыскать стоимость несанкционированно отобранного газа с облгаза, не перекрывшего трубу недобросовестному потребителю, а облгаз в свою очередь имеет право через суд взыскать компенсацию с этого потребителя. Причем в двойном размере.

Как НАК «Нафтогаз» начхала на правительство

Что же имело место в случае с тепловиками? Кабмин, пользуясь своим правом единственного акционера НАК «Нафтогаз», своим постановлением возложил на нее обязанность поставлять газ предприятиям ТКЭ, да еще и по льготным ценам, хотя и при условии, что уровень денежных расчетов с их стороны за полученное топливо должен быть не менее 90%.

Но многим оказалось не под силу даже это: по данным официальной статистики, общий долг перед НАК «Нафтогаз» всех предприятий ТКЭ, который в октябре 2016 года составлял всего 18 млрд грн, в настоящее время вырос уже до 36 млрд грн. У большинства из них он, конечно, не опустился ниже критической планки, но были и те, кому НАК имела полное право прекратить поставки топлива.

Чтобы этого не произошло, правительство уже три года подряд каждый октябрь издает специальные распоряжения с однотипным названием «Некоторые вопросы отопительного сезона», которыми обязывает НАК «Нафтогаз» в холодное время года поставлять тепловикам необходимые для отопления жилого сектора объемы газа (независимо от уровня денежных расчетов), а облгазы — обеспечивать им доставку этих объемов (независимо от наличия номинаций). Как это ни парадоксально, но принадлежащий государству «Нафтогаз» данное указание вышестоящего органа государственной исполнительной власти проигнорировал и номинаций тепловикам не дал. Зато частные облгазы ее выполнили и обеспечили последним доставку топлива и без наличия номинаций.

Расходы НАК «Нафтогаз»: как правительство начхало на закон

Каким был бы наиболее логичный выход из этой довольно странной ситуации? С точки зрения, опять же, здравого смысла нормального человека, Владимир Гройсман как глава правительства должен был немедленно разогнать «зловредную стаю саботажников и проходимцев», захвативших руководство НАК «Нафтогаз», и заменить их лояльными правительству людьми. Но мы не зря упоминали о расходах, которые правительство согласно закону «О рынке природного газа» должно компенсировать «Нафтогазу». Речь идет о расходах на выполнение возложенных на него самим же правительством обязательств по поставкам газа на льготных условиях для нужд жилищно-коммунального сектора. А они, кстати, оцениваются в не одну сотню миллиардов гривен.

Дело в том, что Кабмин в течение четырех лет действия этой нормы закона не компенсировал НАК «Нафтогаз» ни копейки, поэтому если бы Гройсман вдруг поднял вопрос о замене топ-менеджмента компании, зарубежные партнеры, которые покровительствовали команде Коболева и от которых зависело получение Украиной очередного кредита МВФ, могли бы сказать ему что-то вроде «Чья бы корова мычала, а твоя бы молчала!», поэтому премьер должен был наступить на горло своей песне.

Три сценария газовых конфликтов с участием НАК «Нафтогаз»

Так оно было или нет, но невыдача номинаций сошла НАК «Нафтогаз» с рук и правительство самоустранилось от участия в этом конфликте, в результате чего остальным его участникам пришлось выяснять между собой отношения одним из трех следующих способов.

Первый — это когда предприятия ТКЭ подавали иски, в которых просили обязать НАК «Нафтогаз» выдать им номинации. Суды их, как правило, удовлетворяли, в результате чего потребленный истцами газ уже не считался несанкционированно отобранным, а квалифицировался как поставленный НАК на законных основаниях.

Второй способ — это когда облгазы подавали иски о взыскании с тепловиков стоимости якобы незаконно отобранного газа. Такие иски тоже иногда удовлетворялись, конкретный пример чего будет приведен ниже.

Третий, наиболее распространенный способ — это когда «Укртрансгаз» требовал через суд взыскать с облгазов стоимость допущенного по их вине несанкционированного отбора, проведенного предприятиями ТКЭ. Как уже отмечалось, таких исков было по меньшей мере 52 — некоторые облгазы получили по несколько из них. Это объясняется тем, что объем претензий истца, предъявленный тому или иному ответчику, охватывал разные периоды: иногда два месяца, а иногда и два года. Однако из этих исков, если считать только те дела, которые прошли через Верховный суд, «Укртрансгазом» не было выиграно ни одного: в тех случаях, когда суды предыдущих инстанций отказали в удовлетворении его исков, их решения были оставлены без изменений, а там, где, наоборот, удовлетворены, — отменены с направлением дел на новое рассмотрение.

Глава НАК «Нафтогаз»: не пиши в Фейсбуке «гоп», пока не перепрыгнешь

Довольно драматическим был, например, ход дела по иску «Укртрансгаза» к «Полтавагазу». Решением Хозяйственного суда Полтавской области в удовлетворении иска было отказано, но постановлением Восточного апелляционного хозяйственного суда оно было отменено, а иск удовлетворен. Коллегия судей ВАХС почему-то решила, что распоряжение Кабмина №742 от 5 октября 2016 года о подготовке к отопительному сезону не является актом нормативного характера и не соответствует признакам регуляторного акта, а потому ответчик, мол, не должен был его выполнять, зато должен был перекрыть газ ряду коммунальных предприятий ТКЭ.

Несмотря на сравнительно небольшую сумму иска — всего-навсего 3,16 млн грн, — постановление Восточного АХС вызвало едва ли не детскую радость у председателя правления НАК «Нафтогаз» Андрея Коболева, который немедленно написал об этом событии в своем Фейсбуке, что потом было ретранслировано сотнями интернет-изданий. Однако рано радовался: Верховный суд в своем постановлении от 12 марта 2019 года пространно объяснил, что судьи Восточного АХС глубоко ошибаются, считая, что правительственные распоряжения являются необязательными для исполнения, а потому их вердикт отменил, а дело вернул в этот же суд для нового апелляционного пересмотра. Вскоре другая коллегия Восточного АХС вынесла постановление, которым оставила без изменений первоначальное решение Хозяйственного суда Полтавской области, а совсем недавно — 19 сентября — постановлением Верховного суда оно также было оставлено без изменений.

Таким же преждевременным, кстати, оказалось хвастовство главы НАК «Нафтогаз» Коболева, который 29 марта 2019 года сообщил в Фейсбуке о том, что Хозяйственный суд Днепропетровской области решил взыскать с «Днепрогаза» в пользу «Укртрансгаза» 548 млн грн задолженности за услуги балансировки. Такое решение действительно было принято указанным судом, но уже 1 августа отменено постановлением Центрального апелляционного хозяйственного суда. По тем же соображениям, что и в случае с «Полтавагазом». Впрочем, это дело через сито кассационной инстанции еще не прошло, так что говорить о его окончательном финале пока рано.

Тернопольские парадоксы

Еще больше комических моментов было в истории с двумя газораспределительными предприятиями, обслуживающими Тернопольскую область и ее областной центр, а именно — акционерными обществами «Тернопольгаз» и «Тернопольгоргаз». Так вышло, что оба обеспечивали распределение газа на объекты, принадлежащие Коммунальному предприятию тепловых сетей Тернопольского областного совета «Тернопольтеплокоммунэнерго», которое в течение нескольких месяцев 2017 года потребляло газ, не имея номинаций ни от НАК «Нафтогаз», ни от какого-либо другого поставщика.

Оба упомянутые выше облгаза подали на это КП в суд и выиграли у него иски о взыскании стоимости несанкционированно отобранного газа в двойном размере. Причем в обоих случаях правильность решений Хозяйственного суда Тернопольской области была подтверждена постановлениями апелляционного хозяйственного суда. А несколько месяцев спустя «Тернопольгаз» вместе с «Тернопольгоргазом» и сами получили иски от «Укртрансгаза» о взыскании стоимости несанкционированного отбора газа, допущенного ими в течение 2016‒2017 годов: первый — на сумму 137 млн грн, второй — 272 млн грн. Причем в перечень исковых требований помимо прочего входили и те объемы газа, за которые эти ответчики, будучи в свое время истцами, уже выиграли у КП «Тернопольтеплокоммунэнерго», да еще и в двойном размере.

В первой и второй инстанции эти облгазы дело «Укртрансгаза» проиграли, но удивительно то, что в обоих процессах то же КП «Тернопольтеплокоммунэнерго» выступало на их стороне в качестве третьего лица. Вот такие драматические сюжеты иногда случаются в судебных спорах о взыскании задолженности за услуги балансировки. Однако история с тернопольскими газовщиками еще не закончена — постановлениями Верховного суда от 12 и 18 сентября все решения предыдущих судов, принятые не в их пользу, были отменены, а дела направлены на новое рассмотрение.

Остается добавить, что своей очереди ждут еще несколько десятков аналогичных дел, поэтому в ходе их рассмотрения может быть еще много разных сюрпризов. Однако вряд ли они будут в пользу «Укртрансгаза».