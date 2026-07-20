Европейский Союз оштрафовал AliExpress на рекордную сумму. Фото:

https://racurs.ua/n215116-evrosouz-oshtrafoval-aliexpress-na-rekordnuu-summu.html

Ракурс

Європейський Союз оштрафував AliExpress китайський маркетплейс AliExpress.

Європейська комісія заявила, що торгівельний майданчик не оцінив ризики продажу незаконних і небезпечних товарів так, як цього вимагає закон, і не зміг прибрати їх із платформи. Заявлялося про небезпечні іграшки, косметику та підроблену продукцію. За порушення закону про цифрові послуги AliExpress оштрафували на рекордні 550 млн євро. Про це повідомляється на сайті ЄК.

Зазначається, що «АліЕкспрес» продовжував рекомендувати й рекламувати такі товари навіть після того, як їх виявили. А продавці ховали ці речі в інших категоріях, щоб обійти перевірку. Система маркетплейсу не виявила цього.

До 20 жовтня AliExpress має подати план, як усуватиме ці порушення. Якщо компанія цього не зробить, Європейська комісія може накласти нові штрафи.

Як відомо, раніше Єврокомісія через порушення закону про цифрові послуги оштрафувала соціальну мережу X на 120 млн євро, а Temu — на 200 млн євро.

Нагадаємо, у серпні 2023 року Національне агентство з питань запобігання корупції визнало китайську групу компаній Alibaba Group Holding Limited міжнародним спонсором війни. Наголошувалося, що ця компанія продовжує працювати в Росії й надає свої платформи для продажу товарів з вивезеної з окупованих територій України міді.