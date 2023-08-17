НАЗК визнало власника AliExpress спонсором війни. Фото:

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Національне агентство з питань запобігання корупції визнало китайську групу компаній Alibaba Group Holding Limited міжнародним спонсором війни.

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У НАЗК заявили, що Alibaba Group продовжує працювати в росії й надає свої платформи для продажу товарів з вивезеної з окупованих територій України міді. На території країни-агресора найбільшу популярність здобула платформа онлайн-комерції AliExpress, якою керує дочірня російська компанія з групи Alibaba — ТОВ «Алибаба.КОМ (РУ)». А власником цього товариства є зареєстрована в Сінгапурі компанія Aliexpress Russia Holding Private Ltd.

У цьому році ця компанія надає міжнародний майданчик для продажів закордонних товарів, а прибуток «Алибаба.КОМ (РУ)» за минулий рік склав близько 160 млн дол. А у квітні агенція Reuters повідомила, що китайська компанія Quzhou Nova закупила щонайменше 3 тис. 220 т мідного сплаву на загальну суму 7,4 млн дол. у Дебальцевського заводу металургійного машинобудування. Закупівлі тривали з 8 жовтня 2022 року по 24 березня 2023 року. Вся ця мідь була вивезена з окупованих територій через порт Новоросійська. З цієї міді китайська компанія виробляє товари, які продає на платформах Alibaba.

Також в НАЗК повідомили, що Alibaba вдається й до цензурування українського контенту на своїх платформах, пов’язаного з війною. Зокрема, в березні минулого року Alibaba за допис про війну заблокувала профіль українського стрімера, який мав на AliExpress понад 268 тис. підписників. Однак проросійські дописи на платформі не піддаються платформі.

Ці факти можуть свідчити про те, що компанія підтримує російську агресію не тільки фінансово, сплачуючи податки, але й ідеологічно, — наголосили в НАЗК.

Нагадаємо, у липні Національне агентство із запобігання корупції внесло британський концерн Unilever до списку спонсорів війни. Ця компанія залишається на російському ринку і сплачує значні податки до бюджету, «підтримуючи економіку агресора і вносячи свій внесок у продовження війни росії проти України».