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Ракурс
Стрельбу в Германии устроили неизвестные. Фото: voindao.ru

Стрельба в Германии: возле синагоги убили двух человек, налетчики скрылись (ФОТО)

9 окт 2019, 15:00
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Стрельба в Германии, в результате которой погибли два человека и еще несколько получили ранения, произошла сегодня возле синагоги в городе Галле.

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Подозреваемые стреляли из автомата, а также, по неподтвержденным данным местных СМИ, применили ручную гранату на еврейском кладбище. Об этом сообщает местное издание N-TV.

Полиция призвала граждан не выходить на улицу и не передвигаться по кварталу, на территории которого произошла стрельба. Налетчиков задержать не удалось, они скрылись на автомобиле. Впоследствии полиция задержала одного из нападавших.

Стрельба в Германии. Фото: Mirror

Стрельба в Германии. Фото: Mirror

Напомним, 5 октября в Соединенных Штатах произошла стрельба. Неизвестный открыл огонь по посетителям бара в Канзас-Сити (штат Миссури). В результате вооруженного нападения четыре человека погибли, еще девять получили огнестрельные ранения.


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