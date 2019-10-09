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Стрілянину в Німеччині влаштували невідомі. Фото: voindao.ru

Стрілянина в Німеччині: біля синагоги вбили двох людей, нападники втекли (ФОТО)

9 жов 2019, 15:00
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Стрілянина в Німеччині, в результаті якої загинули двоє осіб і ще кілька дістали поранення, сталася сьогодні біля синагоги в місті Галле.

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Підозрювані стріляли з автомата, а також, за непідтвердженими даними місцевих ЗМІ, застосували ручну гранату на єврейському кладовищі. Про це повідомляє місцеве видання N-TV.

Поліція закликала громадян не виходити на вулицю і не пересуватися по кварталу, на території якого сталася стрілянина. Нальотчиків спершу затримати не вдалося, вони зникли на автомобілі. Згодом поліція затримала одного з нападників.

Стрілянина в Німеччині. Фото: Mirror

Стрілянина в Німеччині. Фото: Mirror

Нагадаємо, 5 жовтня в Сполучених Штатах сталася стрілянина. Невідомий відкрив вогонь по відвідувачах бару в Канзас-Сіті (штат Міссурі). Внаслідок збройного нападу четверо осіб загинули, ще дев’ятеро дістали вогнепальні поранення.


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