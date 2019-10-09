Машини ракетного комплексу РК-360 МЦ «Нептун», фото: Адміністрація президента

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Президент України Володимир Зеленський відвідав міжнародну виставку «Зброя та Безпека 2019», яка відбувається в Києві, та завітав до експозиції з українським ракетним комплексом РК-360 МЦ «Нептун».

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Під час цього візиту йому розповіли про плани щодо реалізації програми цього ракетного комплексу, повідомляє «Український мілітарний портал».

Також президент особисто оглянув комплекс.

Генеральний конструктор КБ «Луч» Олег Коростельов повідомив, що завершення всіх етапів випробувань цього ракетного комплексу заплановане на I квартал 2020 року.

Очікується, що вже наступного року відбудеться державне оборонне замовлення на дивізіон РК-360 МЦ «Нептун».

До складу дивізіону ракетного комплексу «Нептун» входять:

шість уніфікованих пускових установок УСПУ-360;

шість транспортно-заряджаючих машин ТЗМ-360;

шість транспортних машин ТМ-360;

рухомий командний пункт дивізіону РКП-360.

На озброєнні дивізіону — 72 ракети Р-360, призначені для ураження бойових, десантних та транспортних кораблів противника, які діють самостійно або в складі корабельних груп.

Також ці ракети можуть вражати берегові радіо-контрасні цілі в складних метеорологічних умовах та за активної радіелектронної протидії противника.

По чотири такі ракети розміщені в пусковій установці, транспортно-заряджаючий машині та стільки ж — на транспортній машині.

Роботи над цією ракетою почалися у 2014 році, вперше її вигляд продемонстрували у вересні 2015 року на виставці «Зброя та безпека-2015». Перші успішні льотні випробовування — на початку 2018 року.

Нагадаємо, у травні цього року в Одеській області відбулися випробування ракетного комплексу «Нептун», під час якого перевірялася робота цілої низки нововведень у конструкції ракети.