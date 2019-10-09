Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Машины ракетного комплекса РК-360 МЦ «Нептун», фото: Администрация президента

Ракетный комплекс «Нептун»: Зеленскому рассказали о ходе испытаний (ВИДЕО)

9 окт 2019, 14:54
999

Президент Украины Владимир Зеленский посетил международную выставку «Оружие и Безопасность 2019», которая проходит в Киеве, и посетил экспозиции с украинским ракетным комплексом РК-360 МЦ «Нептун».

Loading...

Во время этого визита ему рассказали о планах по реализации программы этого ракетного комплекса, сообщает «Украинский милитарный портал».

Также президент лично осмотрел комплекс.

Генеральный конструктор КБ «Луч» Олег Коростелев сообщил, что завершение всех этапов испытаний этого ракетного комплекса запланировано на I квартал 2020 года.

Ожидается, что уже в следующем году состоится государственный оборонный заказ на дивизион РК-360 МЦ «Нептун».

В состав дивизиона ракетного комплекса «Нептун» входят:

  • шесть унифицированных пусковых установок УСПУ-360;
  • шесть транспортно-заряжающих машин ТЗМ-360;
  • шесть транспортных машин ТМ-360;
  • подвижной командный пункт дивизиона РКП-360.

На вооружении дивизиона — 72 ракеты Р-360, предназначенные для поражения боевых, десантных и транспортных кораблей противника, действующих самостоятельно или в составе корабельных групп.

Также эти ракеты могут поражать береговые радио-контрастные цели в сложных метеорологических условиях и при активном радиелектронном противодействии противника.

По четыре такие ракеты размещены в пусковой установке, транспортно-заряжающей машине и столько же — на транспортной машине.

Работы над этой ракетой начались в 2014 году, впервые ее вид продемонстрировали в сентябре 2015 года на выставке «Оружие и безопасность-2015». Первые успешные летные испытания — в начале 2018 года.

Напомним, в мае этого года в Одесской области состоялись испытания ракетного комплекса «Нептун», во время которого проверялась работа целого ряда нововведений в конструкции ракеты.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости

Вениславский: Члены Совета добропорядочности наладили «бизнес», требуя у судей деньги за положительный вывод

Представитель президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский заявил о существовании схем вымогательства денег у судей за положительный вывод о них со стороны Общественного совета добропорядочности

Правовые новости
16:02

Убийство пятилетнего Кирилла Тлялова на Киевщине: в ГБР сообщили о ходе расследования

Расследование резонансного убийства пятилетнего Кирилла Тлялова находится на завершающем этапе. Следователи ГБР установили события того злосчастного дня поминутно, но орудия убийства не нашли

Правовые новости
13:47
Новости партнеров
Загрузка...