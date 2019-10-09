Машины ракетного комплекса РК-360 МЦ «Нептун», фото: Администрация президента

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Президент Украины Владимир Зеленский посетил международную выставку «Оружие и Безопасность 2019», которая проходит в Киеве, и посетил экспозиции с украинским ракетным комплексом РК-360 МЦ «Нептун».

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Во время этого визита ему рассказали о планах по реализации программы этого ракетного комплекса, сообщает «Украинский милитарный портал».

Также президент лично осмотрел комплекс.

Генеральный конструктор КБ «Луч» Олег Коростелев сообщил, что завершение всех этапов испытаний этого ракетного комплекса запланировано на I квартал 2020 года.

Ожидается, что уже в следующем году состоится государственный оборонный заказ на дивизион РК-360 МЦ «Нептун».

В состав дивизиона ракетного комплекса «Нептун» входят:

шесть унифицированных пусковых установок УСПУ-360;

шесть транспортно-заряжающих машин ТЗМ-360;

шесть транспортных машин ТМ-360;

подвижной командный пункт дивизиона РКП-360.

На вооружении дивизиона — 72 ракеты Р-360, предназначенные для поражения боевых, десантных и транспортных кораблей противника, действующих самостоятельно или в составе корабельных групп.

Также эти ракеты могут поражать береговые радио-контрастные цели в сложных метеорологических условиях и при активном радиелектронном противодействии противника.

По четыре такие ракеты размещены в пусковой установке, транспортно-заряжающей машине и столько же — на транспортной машине.

Работы над этой ракетой начались в 2014 году, впервые ее вид продемонстрировали в сентябре 2015 года на выставке «Оружие и безопасность-2015». Первые успешные летные испытания — в начале 2018 года.

Напомним, в мае этого года в Одесской области состоялись испытания ракетного комплекса «Нептун», во время которого проверялась работа целого ряда нововведений в конструкции ракеты.