Петр Порошенко фигурирует в 13 уголовных производствах. Фото: Экономическая правда

https://racurs.ua/n127848-truba-nazval-kolichestvo-proizvodstv-otkrytyh-protiv-poroshenko.html

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Государственное бюро расследований имеет 13 производств в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко.

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Во всех делах бывший глава государства проходит как свидетель. Уголовно-процессуальное законодательство не носит обвинительного характера, его цель — исследование всех обстоятельств. Об этом 9 октября на брифинге заявил директор ГБР Роман Труба, событие транслировали украинские СМИ.

Основная цель — исследование всех обстоятельств, и все участники уголовно-процессуального закона являются партнерами для ГБР, партнерами для следователя. И Петр Порошенко также должен это понимать. И интересах Порошенко дать показания, чтобы следователи ГБР исследовали все обстоятельства. К сожалению, экс-президент не разделяет этой позиции. Он занимается политикой возле помещения бюро, — отметил Труба.

Глава бюро добавил, что сейчас в ГБР нет проекта подозрения Порошенко в любом из открытых производств. Проводится комплекс следственных действий для установления или наличия, или отсутствия состава преступления в действиях чиновника.

Напомним, сегодня сообщалось, что Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по ст. 366−1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины против пятого президента Петра Порошенко. Среди других уголовных дел, открытых против Порошенко, есть производства о возможном захвате власти и вероятном уклонении от уплаты налогов при купле-продаже украинского телеканала «Прямой».