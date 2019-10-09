Против экс-президента Порошенко открыли еще одно производство. Фото:

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Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту возможного декларирования недостоверной информации пятым президентом Петром Порошенко.

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Следователи открыли уголовное производство ст. 366−1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины. Впоследствии дело планируют передать в Национальное антикоррупционное бюро, поскольку это подследственность этого ведомства. Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на собеседника бюро.

Это правда. Такое дело зарегистрировано, — отметил представитель ГБР и добавил, что производство открыли по заявлению одного из народных депутатов Верховной Рады.

Об открытии уголовного производства против Петра Порошенко по факту декларирования недостоверной информации за 2018 год ранее сообщал нардеп от «Слуги народа» Александр Дубинский на своей странице в Facebook.

Напомним, Госбюро расследований расследует 11 уголовных производств против Порошенко. Например, есть дело о возможном захвате власти и вероятном уклонении от уплаты налогов при купле-продаже украинского телеканала «Прямой».

Руководитель ГБР Роман Труба заявил, что Порошенко будет необходимо пройти проверку на полиграфе, но экс-президент проигнорировал несколько последних вызовов на допрос, в том числе и для прохождения проверки на «детекторе лжи».