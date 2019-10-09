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Проти екс-президента Порошенка відкрили ще одне провадження. Фото:

ДБР відкрило ще одне кримінальне провадження проти Порошенка через його декларації

9 жов 2019, 11:04
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Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом можливого декларування недостовірної інформації п’ятим президентом Петром Порошенком.

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Слідчі відкрили кримінальне провадження ст. 366−1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України. Згодом справу планують передати в Національне антикорупційне бюро, оскільки це підслідність цього відомства. Про це повідомляють «Українські новини» з посиланням на співрозмовника бюро.

Це правда. Таку справу зареєстровано, — зазначив представник ДБР і додав, що провадження відкрили за заявою одного з народних депутатів Верховної Ради.

Про відкриття кримінального провадження проти Петра Порошенка за фактом декларування недостовірної інформації за 2018 рік раніше повідомляв нардеп від «Слуги народу» Олександр Дубинський на власній сторінці у Facebook.

Нагадаємо, Держбюро розслідувань розслідує 11 кримінальних проваджень проти Порошенка. Наприклад, є справа про можливе захоплення влади та ймовірне ухилення від сплати податків під час купівлі-продажу українського телеканалу «Прямий».

Керівник ДБР Роман Труба заявив, що Порошенку буде необхідно пройти перевірку на поліграфі, але екс-президент проігнорував кілька останніх викликів на допит, у тому числі й для проходження перевірки на «детекторі брехні».


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