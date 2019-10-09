Антоніу Гутерреш, фото: Eric Bridiers

https://racurs.ua/ua/n127834-oon-perejyvaie-finansovu-kryzu-zarplata-spivrobitnykiv-pid-zagrozou-guterresh.html

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Організації Об'єднаних Націй (ООН) переживає найбільшу фінансову кризу за десятиліття.

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В результаті у листопаді співробітники організації можуть не отримати зарплату. Про це під час виступу на бюджетному комітеті Генасамблеї ООН заявив генсек Антоніу Гутерреш, повідомляє агентство AFP.

Загальний щорічний операційний бюджет ООН складає декілька мільярдів доларів, що охоплює все, починаючи від гуманітарної роботи до роззброєння. Однак, за словами Гутерреша, ООН ризикує вичерпати резерви ліквідності до кінця місяця, в результаті чого виникне дефолт у виплатах персоналу та постачальникам.

Станом на кінець вересня дефіцит коштів в організації склав 230 млн дол. Причиною цього є затримки внесків від загалом 64 країн.

За інформацією джерел агентства, головними боржниками є США, Бразилія, Аргентина, Мексика та Іран. Також у цьому списку — Венесуела, Північна Корея, Південна Корея, Демократична Республіка Конго, Ізраїль та Саудівська Аравія.

За словами генсека, якби ООН на початку не взяла на себе ініціативу зі скорочення витрат, дефіцит коштів у жовтні міг бути значно більшим — можливо, 600 млн дол., що могло б вплинути на проведення минулого місяця Генеральної Асамблеї.

Нагадаємо, наприкінці серпня в ООН оголосили надзвичайне кліматичне становище і закликали лідерів країн «Великої сімки» врятувати планету.