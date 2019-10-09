Антониу Гутерреш, фото: Eric Bridiers

https://racurs.ua/n127834-oon-perejivaet-finansovyy-krizis-zarplata-sotrudnikov-pod-ugrozoy-guterresh.html

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Организации Объединенных Наций (ООН) переживает самый большой финансовый кризис за десятилетие.

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В результате в ноябре сотрудники организации могут не получить зарплату. Об этом во время выступления на бюджетном комитете Генассамблеи ООН заявил генсек Антониу Гутерреш, сообщает агентство AFP.

Общий ежегодный операционный бюджет ООН составляет несколько миллиардов долларов, что охватывает все, начиная от гуманитарной работы к разоружению. Однако, по словам Гутерреша, ООН рискует исчерпать резервы ликвидности до конца месяца, в результате чего возникнет дефолт в выплатах персоналу и поставщикам.

По состоянию на конец сентября дефицит средств в организации составил 230 млн долл. Причиной этого является задержки взносов от 64 стран.

По информации источников агентства, главными должниками являются США, Бразилия, Аргентина, Мексика и Иран. Также в этом списке — Венесуэла, Северная Корея, Южная Корея, Демократическая Республика Конго, Израиль и Саудовская Аравия.

По словам генсека, если бы ООН в начале не взяла на себя инициативу по сокращению расходов, дефицит средств в октябре мог быть значительно больше — возможно, 600 млн долл., что могло бы повлиять на проведение в прошлом месяце Генеральной Ассамблеи.

Напомним, в конце августа в ООН объявили чрезвычайное климатическое положение и призвали лидеров стран «Большой семерки» спасти планету.