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Ракурс
Застрелился полицейский в Ровно. Фото: obzor.io

В Ровно полицейский застрелился во время несения службы

9 окт 2019, 10:29
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Самоубийство полицейского произошло 9 октября в Ровно.

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Сегодня в 3.40 правоохранители обнаружили тело 34-летнего инспектора-дежурного дежурной части Ровенского отдела полиции. Коллеги старшего лейтенанта полиции услышали подозрительный звук, который раздался с недействующей комнаты для задержанных лиц отдела полиции. Когда же прибежали, обнаружили дежурного без признаков жизни. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции.

Предварительно установлено, что полицейский покончил жизнь самоубийством, произведя выстрел из табельного оружия. Мотивы погибшего пока неизвестны, их выясняют правоохранители. Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас определяется подследственность уголовного производства.

Отмечается, что погибший правоохранитель в органах внутренних дел проработал 13 лет, а в занимаемой должности дежурного — почти три. У мужчины осталась жена и два малолетних ребенка.

Напомним, 23 сентября в Житомирской области на территории одной из воинских частей обнаружили тело солдата срочной службы. Рядом с погибшим нашли его оружие — автомат «Калашникова», рожки с патронами, штык-нож. Правоохранители расследуют умышленное убийство.

Источник: Ракурс


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