Застрелився правоохоронець у Рівному. Фото: obzor.io

https://racurs.ua/ua/n127833-u-rivnomu-policeyskyy-zastrelyvsya-pid-chas-nesennya-slujby.html

Ракурс

Самогубство поліцейського сталося 9 жовтня в Рівному.

Loading...

Сьогодні о 3.40 правоохоронці виявили тіло 34-річного інспектора-чергового чергової частини Рівненського відділу поліції. Колеги старшого лейтенанта поліції почули підозрілий звук, який пролунав із недіючої кімнати для затриманих осіб відділу поліції. Коли ж прибігли, виявили чергового без ознак життя. Про це повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції.

Попередньо встановлено, що поліцейський покінчив життя самогубством, здійснивши постріл із табельної зброї. Мотиви загиблого наразі невідомі, їх з’ясовують правоохоронці. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі визначається підслідність кримінального провадження.

Зазначається, що загиблий правоохоронець в органах внутрішніх справ пропрацював 13 років, а в займаній посаді чергового — майже три. У чоловіка залишилась дружина та двоє малолітніх дітей.

Нагадаємо, 23 вересня у Житомирській області на території однієї з військових частин виявили тіло солдата строкової служби. Поруч загиблого знайшли його зброю — автомат «Калашникова», ріжки з набоями, штик-ніж. Правоохоронці розслідують умисне вбивство.