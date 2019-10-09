Новини
  1. Новини
  2. Юридичні новини
  3. Новина
Ракурс
Застрелився правоохоронець у Рівному. Фото: obzor.io

У Рівному поліцейський застрелився під час несення служби

9 жов 2019, 10:29
999

Самогубство поліцейського сталося 9 жовтня в Рівному.

Loading...

Сьогодні о 3.40 правоохоронці виявили тіло 34-річного інспектора-чергового чергової частини Рівненського відділу поліції. Колеги старшого лейтенанта поліції почули підозрілий звук, який пролунав із недіючої кімнати для затриманих осіб відділу поліції. Коли ж прибігли, виявили чергового без ознак життя. Про це повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції.

Попередньо встановлено, що поліцейський покінчив життя самогубством, здійснивши постріл із табельної зброї. Мотиви загиблого наразі невідомі, їх з’ясовують правоохоронці. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі визначається підслідність кримінального провадження.

Зазначається, що загиблий правоохоронець в органах внутрішніх справ пропрацював 13 років, а в займаній посаді чергового — майже три. У чоловіка залишилась дружина та двоє малолітніх дітей.

Нагадаємо, 23 вересня у Житомирській області на території однієї з військових частин виявили тіло солдата строкової служби. Поруч загиблого знайшли його зброю — автомат «Калашникова», ріжки з набоями, штик-ніж. Правоохоронці розслідують умисне вбивство.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Розведення військ на Донбасі: генерал повідомив, які населені пункти можуть потрапити в «сіру зону»

У так звану сіру зону під час розведення сил та засобів на Донбасі можуть потрапити не лише населені пункти, які контролюють проросійські бойовики, але й ті, які контролюються військовими операції Об'єднаних сил

Новини України
11:49

Нардеп Деркач оприлюднив дані про вплив посольства США на НАБУ (ІНФОГРАФІКА, ВІДЕО)

Народний депутат Андрій Деркач, оприлюднив документи, котрі свідчать про нібито здійснюваний посольством США вплив на українських правоохоронців, а також згадав можливі корупційні дії Джо та Хантера Байденів

Новини України
11:42
Новини партнерів
Загрузка...