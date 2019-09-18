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Петро Порошенко, фото: Адміністрація президента

Допит Порошенка: екс-президент знову не прийшов до ДБР

18 вер 2019, 11:37
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Петро Порошенко, п’ятий президент України й народний депутат із фракції «Європейська солідарність», не прийшов на запланований на сьогодні допит до Державного бюро розслідувань (ДБР).

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Про це повідомляють УНН з посиланням на речницю ДБР Анжеліку Іванову.

Порошенко не з’явився сьогодні на допит, — повідомила Іванова.

Зазначається, що також допити Порошенка в ДБР заплановані на 27 вересня та 3 жовтня.

Вчора Іванова повідомляла, що на 18 вересня Порошенка викликають до ДБР на черговий допит, котрий, ймовірно, мав стосуватися двох проваджень, у котрих фігурує п’ятий президент України.

Нагадаємо, попереднього разу на допиті в ДБР Порошенко був 13 вересня. Після його завершення він повідомив журналістам, що допит стосувався ренаціоналізації «ПриватБанку» та захоплення Росією в полон українських військових моряків у листопаді 2018 року.

Водночас у ДБР стверджували, що допитували тоді Порошенка лише за одним кримінальним провадженням.


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