Допит Порошенка: екс-президент знову не прийшов до ДБР

Допит Порошенка: екс-президент знову не прийшов до ДБРhttps://racurs.ua/ua/n126947-dopyt-poroshenka-eks-prezydent-znovu-ne-pryyshov-do-dbr.htmlРакурс
Петро Порошенко, п’ятий президент України й народний депутат із фракції «Європейська солідарність», не прийшов на запланований на сьогодні допит до Державного бюро розслідувань (ДБР).
Про це повідомляють УНН з посиланням на речницю ДБР Анжеліку Іванову.
Порошенко не з’явився сьогодні на допит, — повідомила Іванова.
Зазначається, що також допити Порошенка в ДБР заплановані на 27 вересня та 3 жовтня.
Вчора Іванова повідомляла, що на 18 вересня Порошенка викликають до ДБР на черговий допит, котрий, ймовірно, мав стосуватися двох проваджень, у котрих фігурує п’ятий президент України.
Нагадаємо, попереднього разу на допиті в ДБР Порошенко був 13 вересня. Після його завершення він повідомив журналістам, що допит стосувався ренаціоналізації «ПриватБанку» та захоплення Росією в полон українських військових моряків у листопаді 2018 року.
Водночас у ДБР стверджували, що допитували тоді Порошенка лише за одним кримінальним провадженням.