Допит Порошенка: екс-президент знову не прийшов до ДБР

Петро Порошенко, фото: Адміністрація президента

https://racurs.ua/ua/n126947-dopyt-poroshenka-eks-prezydent-znovu-ne-pryyshov-do-dbr.html

Ракурс

Петро Порошенко, п’ятий президент України й народний депутат із фракції «Європейська солідарність», не прийшов на запланований на сьогодні допит до Державного бюро розслідувань (ДБР).

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Про це повідомляють УНН з посиланням на речницю ДБР Анжеліку Іванову.

Порошенко не з’явився сьогодні на допит, — повідомила Іванова.

Зазначається, що також допити Порошенка в ДБР заплановані на 27 вересня та 3 жовтня.

Вчора Іванова повідомляла, що на 18 вересня Порошенка викликають до ДБР на черговий допит, котрий, ймовірно, мав стосуватися двох проваджень, у котрих фігурує п’ятий президент України.

Нагадаємо, попереднього разу на допиті в ДБР Порошенко був 13 вересня. Після його завершення він повідомив журналістам, що допит стосувався ренаціоналізації «ПриватБанку» та захоплення Росією в полон українських військових моряків у листопаді 2018 року.

Водночас у ДБР стверджували, що допитували тоді Порошенка лише за одним кримінальним провадженням.