Роман Труба, фото: ДБР

https://racurs.ua/ua/n126927-ochilnyk-dbr-ne-znaie-zvidky-portnov-otrymuie-informaciu-pro-diyalnist-yogo-vidomstva.html

Ракурс

Роман Труба, очільник Державного бюро розслідувань (ДБР), не знає, звідки колишній заступник глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов отримує інформацію, яка становить таємницю слідства у справах, котрі розслідує його відомство.

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Про це Труба заявив сьогодні під час зустрічі з членами Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, повідомляє агентство «Укрінформ».

Я теж хочу почути на це відповідь, — заявив Труба, наголосивши, що не знайомий з Портновим.

Труба також припустив, що витік відповідної інформації міг статися не лише з ДБР, а й з «інших правоохоронних чи державних органів».

Видно, є змога і спілкування отримати таку інформацію, — зазначив Труба.

Портнов у соцмережах періодично анонсує допити п’ятого президента України Петра Порошенка та результати судових ухвал у кримінальних провадженнях, котрі стосуються екс-президента. Відповідна інформація належить до таємниці досудового слідства.

Порошенко раніше висловлював думку, що Труба може бути причетним до «зливу» відповідної інформації Портнову.

Нагадаємо, Портнов нещодавно у інтерент-месенджері Telegram повідомив, що Печерський райсуд Києва наклав арешт на корпоративні права та нерухомість заводу «Кузня на Рибальському», котрий раніше належав Порошенку.