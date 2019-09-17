Роман Труба, фото: ГБР

https://racurs.ua/n126927-glava-gbr-ne-znaet-otkuda-portnov-poluchaet-informaciu-o-deyatelnosti-ego-vedomstva.html

Ракурс

Роман Труба, глава Государственного бюро расследований (ГБР), не знает, откуда бывший заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов получает информацию, которая составляет тайну следствия по делам, расследуемым его ведомством.

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Об этом Труба заявил сегодня во время встречи с членами Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, сообщает агентство «Укринформ».

Я тоже хочу услышать на это ответ, — заявил Труба, отметив, что не знаком с Портновым.

Труба также предположил, что утечка соответствующей информации могла произойти не только из ГБР, но и из «других правоохранительных или государственных органов».

Видно, есть возможность и общение получить такую ​​информацию, — отметил Труба.

Портов в соцсетях периодически анонсирует допросы пятого президента Украины Петра Порошенко и результаты судебных постановлений по уголовным производствам, касающимся экс-президента. Соответствующая информация относится к тайне досудебного следствия.

Порошенко ранее высказывал мнение, что Труба может быть причастен к «сливу» соответствующей информации Портнову.

Напомним, Портнов недавно в интерент-мессенджере Telegram сообщил, что Печерский райсуд Киева наложил арест на корпоративные права и недвижимость завода «Кузница на Рыбацком», ранее принадлежавшему Порошенко.